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Muğla'da 13 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Nesibe bulundu

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da 13 gündür kayıp olarak aranan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, bulundu.

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Milas'ta annesi ve 2 erkek kardeşiyle yaşayan, babası Antalya'da çalışan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, 1 Şubat'ta evinden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. 14 yaşındaki Nesibe'den iyi haber geldi. 

Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Nesibe Tüysüz, ailesine teslim edildi.

"Yaptığınız haberler etkili oldu"
Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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