PKK kaçırıp mağaraya kapattığı 13 sivili kafalarına sıkarak şehit etti! PKK kalleşliğine tepki yağıyor

Mehmetçiğin Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde tutulan PKK'nın kaçırdığı sivilleri kurtarmak için yaptığı Pençe Kartal-2 harekatı sona erdi. Komandoları karşısında gören PKK'nın yeraltı hapishanesinde tuttuğu 13 sivili kafalarından vurarak katlettiği ortaya çıktı. Tüm Türkiye PKK'nın bu son kalleşliğine karşı ayağa kalktı. Tepkiler çığ gibi büyüyor...

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Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK'nın kaçırıp esir ettiği sivilleri kurtarmak için planlanan Pençe Kartal harekatının sona erdiğini, 13 sivilin ise PKK'nın özel düzenek kurduğu mağarada kafalarına ateş edilerek şehit edildiğini duyurdu. Akar'ın bu açıklamasının ardından PKK'nın son kalleşliğine tepki yağmaya başladı. İşte o tepkiler...

"Milletimizin başı sağ olsun!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

"Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de PKK'nın son kalleşliğine, "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir! Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet." diye tepki gösterdi.

İşte PKK'nın kaçırdığı sivilleri hapsettiği mağara hapishanesinin krokisi...

Kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sessiz kalmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan İngilizce yaptığı açıklamada, "PKK, Gara'da 13 sivil tutsağı bir mağarada infaz etti. Terör örgütü Türk ve Irak güvenlik güçlerine saldırıyor. Suriye'nin kuzeyinde terör saldırılarına devam ediyor. Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır. Ama sessiz kalmayacağız" dedi.

"Tüm insanlığa saldırıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasında sert ifadeler kullandı: Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun... Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar. PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır.

"Mücadelemizi amansız bir şekilde sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Korkak terör örgütü"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatının sona ermesi hakkında, "Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi.

"PKK’yı şiddetle lanetliyorum!"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Gara’da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK’yı şiddetle lanetliyorum!" sözleriyle tepki gösterdi.

Akşener'den baş sağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel’un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun." diye yazdı.