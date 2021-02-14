Özleyiş Topbaş kimdir kaç yaşında serveti ne kadar?

AK Parti'den 3 dönem üst üste İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yapan Kadir Topbaş 76 yaşında koronavirüs nedeniyle öldü. Kadir Topbaş'ın ölümünün ardından eşi Özleyiş Topbaş, çocukları ve gelinleri merak konusu oldu. Peki Özleyiş Topbaş kimdir, aslen nereli işte hayatı...

Abone ol

Kasım ayından beri bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ile önce ailesini ve sevenlerini sarsan Kadir Topbaş'ın hayatı da merak konusu oldu. AK Parti'den 3 dönem üst üste İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yapan Kadir Topbaş 2017 yılında görevinden istifa etmişti. İstanbul aşığı olduğunu her fırsatta söyleyen Kadir Topbaş, aslen Artvinli. Özleyiş Topbaş ile evli olan Kadir Topbaş'ın 2 oğlu bir de kızı var. Büyük oğlunun ismi Hüseyin Ersan Topbaş, küçük oğlunun adı Ömer Topbaş. Kızları ise Kübra Topbaş.. Damadı Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ'ye üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki kimdir Kadir Topbaş, hayatı...

Önce Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş'ı tanıtalım sizlere. 63 yaşında olan Özleyiş Topbaş, hatırı sayılır bir emlak zengini. Özleyiş Topbaş'ın 20 milyon lirayı aşkın değerde arsa sahibi olduğu söyleniyor.

Özleyiş Topbaş yatırımlarının hemen hepsini de Büyükçekmece'de Güzelce mahallesinde yapmış. Bayan Topbaş en son gündeme Çekmece'de deniz kenarındaki muhteşem ev inşaatı ile gelmişti.



Kadir Topbaş çocukları: Kadir Topbaş ile eşi Özleyiş Topbaş'ın 3 çocukları var. Büyük oğlunun ismi Hüseyin Ersan Topbaş, küçük oğlunun adı Ömer Topbaş. Kızları ise Kübra Topbaş...

Kızı ve damadı: Ömer Faruk Kavurmacı Topbaş ailesine zengin bir işadamı olarak dahil oldu. Kübra Topbaş ile evlenen Ömer Faruk Kavurmacı Aker eşarpları ve Pierre Cardin gibi iki önemli markanın sahibiydi. Kayınpederi Kadir Topbaş olduktan sonra da tahmin edileceği gibi bir inşaat şirketi kurdu.

Hüseyin Ersan Topbaş kiminle evli: Kadir Topbaş'ın büyük oğlu Hüseyin Ersan Topbaş , Tuğba Topbaş ile evli. Hüseyin Ersan Topbaş, ailenin servetine servet katan Saray Muhallebi zincirinde çalışıyor. Yurt dışı eğitimli olan Hüseyin Topbaş'ın ismini kamuoyu, Fenerbahçe yönetim listesinde görünce duydu. Hüseyin Topbaş en son, Ataköy Alışveriş Merkezi’nde restoran&şarküteri Namlı Gurme’yi açtı.



Ömer Topbaş kiminle evli: Kadir Topbaş'ın küçük oğlu Ömer Topbaş da mısır işinde. Zengin bir aile kızı ile evlenen Ömer Topbaş, ünlü Hacı Sayyid Baklavalarının sahibi olan Dinçerler ailesinin kızı Göksu Dinçerler ile evlendi. Eşi Göksu'nun da doğum günü orgazisasyonları yapan bir şirketi var. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ömer Topbaş, SÜTİŞ'in sahibi olan kuzeniyle daha okuldayken Pi Gastro'yu kurmuş. Ömer Topbaş da ağabeyi gibi aynı zamanda Saray Muhallebicisi'nde çalışıyor.

Kadir Topbaş hayatı: 08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi.

Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.

Eğitimi: Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

İBB Başkanı Kadir Topbaş

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etmiştir.