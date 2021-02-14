Çapsızlar deyip tepki gösterdi! Mesut Özil'e Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Mesut Özil ile ilgili yapılan yorumlara Twitter hesabından açıklamayla yanıt verdi.

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Yıldız futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla ilk kez Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de yer aldı. Mesut'un, maç öncesinde İstiklal Marşı esnasındaki marşı okumaması dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcunun bu tavrı sosyal medyada olay olmuştu.



Söz konusu tepkilere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Mesut Özil iyi ki tüm değerlerinle geldin. Bu güzel Ülke’ye en güzel aidiyetinle geldin. Avrupa’da yaşadığın ötekileştirmeye karşı aldığın muhteşem tutumla geldin. Çapsızların, bu Ülke’ye ait olmayanların sözlerini dikkate alma. Bu Ülke seni bağrına bastı, gerisini hiç önemseme." ifadelerini kullandı.