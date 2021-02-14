Aziz Valentine kimdir hikayesi nedir? Sevgililer günü tarihçesi

14 Şubat sevgililer günü geldi çattı. Peki Sevgililer günü mesajınız hazır mı? Biz de internethaber.com olarak hiçbir yerde yayınlanmamış Mevlana'nın sözleri ile resimli yepyeni sevgililer günü mesajları derledik. İşte sevgililer gunu kutlama sozleri;

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Bugün 14 Şubat Sevgililer günü... Bu özel günde sevdiğinize mesaj atmayı unutmayın diyoruz. Sizler için Mevlana'nın sözleri ile en güzel sevgililer günü resimli mesajlarını hazırladık. Mevlana'nın aşk sözleri yüklü bu resimli mesajları SMS olarak cepten atabilirsiniz. Peki Sevgililer Günü nasıl çıkmıştır, batıda neden 14 Şubat'a Aziz Valentine deniyor, bu günün tarihçesini biliyor musunuz? Sevgililer Günü resimleri ile birlikte önce size bu günün nasıl ortaya çıktığını anlatalım.

Aziz Valentine kimdir? Sevgililer günü tarihçesi : Sevgililer gününün tarihçesi 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre Roma İmparatorunun bu yasağına karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir.

14 ŞUBAT MESAJLARI : Dünya ülkeleri ile birlikte 14 Şubat Sevgililer günü artık Türkiye'de yoğun katılımla kutlanıyor. Sevgililer gününde mesajlar atarak ya da hediyeler alarak bugünü özel kılıyoruz. Biz de internethaber.com olarak sizler için hiçbir yerde yayınlanmamış yepyeni sevgililer günü mesajları derledik. Üstelik bunları 'aşkın' sembol ismi Mevlana'nın sözleri ile süsledik. İşte sevgililer günü için özel resimler ve mesajlar;

-Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak. *Aşk nasip işidir, hesap işi değil! Aşk adayıştır, arayış değil! Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda, aşk seni bulmaya gelir! (Mevlana)

-Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. *Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı (Mevlana)

-Sen bana kendi gözünle bakma, benim gözümle bak da biri iki görme! Bana, bir an olsun benim gözümle bak da varlıktan öte bir meydan gör! (Mevlana)

-*Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır. *Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye! (Mevlana)

-*Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, Olsun! Vuslata aşık gönül susmayada razı. *Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur. (Mevlana)

*Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur. *Aşkın hikâyesini, durmaksızın feryâd eden bülbüle değil. Sessiz sedasız can veren pervanelere sor. (Mevlana)

-Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur. *Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım. Gözüm toprak olacak, ama gönlüm daima aşk kokacak.

* Sarılmayı bilirmisin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı? Sen bilirmisin aşık olmayı? Bölünebilirmisin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma; ya çok seversin bir kere, yada hiç sevmezsin. (Mevlana)

-Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. *Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. (Mevlana)

*Her Yerde Olmak Gibi Bir Duan Varsa, Gönüllere Gir; Çünkü Sevenler, Sevdiklerini Gönüllerinde Taşırlar. -Kalbimi ve ruhumu vermemin bir yararı yok, sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak beni hatırla. (Mevlana)

-Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. *Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz. *AŞK Acısı taşımayan Yürek; Ya Deliye aittir, Ya Ölüye.

-Ey sevgili. Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz. *Can’ı Canan’a teslime hazır değilsen ‘ben AŞK’ım’ deme kimseye. (mevlana)