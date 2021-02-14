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HABER /  POLİTİKA

Dipsiz Göl soruşturması... Danıştay valinin soruşturulmasına izin verdi

Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın Dipsiz Göl'ün kurutulmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek için soruşturma izni vermeyen kararını bozdu. 

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Gümüşhane'de define aranması için izin verilen ve tabanı iş makineleriyle kazılan Dipsiz Göl'ün kurutulmasına karşı Gümüşhane Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna İçişleri Bakanlığı izin vermedi. Bakanlığın kararına yapılan itiraz sonucunda ise Danıştay, olayda kusurlu oldukları ileri sürülen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek hakkında soruşturma izni verdi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman imzalı habere göre, Danıştay 1'inci Dairesi, “Dipsiz Gölde mera niteliğindeki alanda define arama ve kazı çalışması yapılmasına göz yummak ve gölün kurumasına, meranın tahribine neden olma” soruşturulması için Tetkik Hâkimi T.K'yı görevlendirdi.

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