Avrasya Araştırma'dan siyasette dengeleri değiştirecek anket sonuçları!
Avrasya Araştırma'nın son kamuoyu araştırmasında dengeleri değiştirecek değişiklikler tespit etti. İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin neredeyse iki katı. HDP seçim barajını aşarken, DEVA ve Gelecek toplamda yüzde 5 oy oranını geçiyor.
Avrasya Araştırma Şirketi'nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre, 'Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusunu yönelttiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.1, MHP’nin yüzde 7.5.
İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin iki katı
Avrasya Araştırma'nın anketinde çıkan sonuçlar dikkat çekici... Meral Akşener'in lideri olduğu İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14, yani Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanı olduğu MHP'nin neredeyse iki katı.
CHP yüzde 25'i kırdı
Yüzde 25'e hapsolan CHP oy oranını yükseltmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yüzde 27.3 ile ikinci parti olarak çıkıyor.
HDP kıl payı baraj üstünde
Terör soruşturmalarıyla belediyelerine kayyum atanan HDP ise yüzde 10.1 ile seçim barajını kıl payı geçiyor.