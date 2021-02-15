Avrasya Araştırma'dan siyasette dengeleri değiştirecek anket sonuçları!

Avrasya Araştırma Şirketi'nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre, 'Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusunu yönelttiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.1, MHP’nin yüzde 7.5.