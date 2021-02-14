Japonya, BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısına resmi onay verdi! 310 milyon aşı sipariş edildi

'Yeniden Kuruluş Anayasası' tartışması! AK Partili Cahit Özkan ne kast ettiğini açıkladı

BDDK açıkladı! Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek kârına ulaştı

Devlet Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yerini seçin