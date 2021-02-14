'Yeniden Kuruluş Anayasası' tartışması! AK Partili Cahit Özkan ne kast ettiğini açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Yeniden Kuruluş Anayasası' açıklaması sonrası tartışma başlamıştı. Özkan, bu sözüyle 'kuruluştaki maddi-manevi değerleri yeniden hayata geçirmeyi' kast ettiğini belirtti.

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Muhalefetin tepkisine neden olan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' sözleriyle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbal için milletçe topyekun bir mücadele verildiğini, mücadele sonucunda 'Cumhuriyetle taçlandırılan yeni Türkiye’nin kurulduğunu' söyledi.

Diken'in aktardığına göre AK Partili Cahit Özkan, "AK Parti olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirilen reformlarla bu darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini, darbeyi de mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdıklarını" belirtti.

"O maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır"

AK Partili Özkan, "Milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda Cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye'mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız..."

AK Partili Özkan, açıklamasının devamında şunları kaydetti: Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, Cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz.