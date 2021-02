Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu: Organ yetmezliğinden vefat etti

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı. Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önündeki törenin ardından İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Topbaş'ın cenaze namazı Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılındı. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Abone ol

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu, "Babam çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti" açıklaması yaptı. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınan Topbaş için ilk tören Beyoğlu Belediyesi önünde, ikinci tören ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı. Daha sonra cenazesi Fatih Camisi'ne götürülen Kadir Topbaş, öğle namazına müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Fatih Camisi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Oğlu: "Organ yetmezliğinden dolayı vefat etti"

Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

İlk tören Beyoğlu Belediyesi önünde yapıldı

Kadir Topbaş için bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Topbaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Beyoğlu belediye binasının önüne getirildi. Burada Topbaş için dualar edilirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kur'an-ı Kerim okudu.

"Ağabeyim" diye bahsettiği Topbaş'ın İstanbul'un yüzünü ak edecek eserleri hem ilçeye hem de kente kazandırdığını anlatan Yıldız, İstanbul'un, Kadir Topbaşı rahmet ve minnetle anacağını belirterek, "Bizler Beyoğlu'nda onun bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz." dedi.

Ardından Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Topbaş için İBB binasının önündeki üstü kapalı platformda düzenlenen cenaze töreninde, merhumun özgeçmişi okunduktan sonra Topbaş'la ilgili kısa bir video izletildi.

"Tebessümü hepimizi kuşatmıştır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada Topbaş’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"İstanbul'umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için geldik." diyen Yerlikaya, "Mekanı cennet olsun, derecesi ali olsun diyoruz. Cenab-ı Allah hepimize sayılı nefes vermiş. Kardeşiz inanıyoruz, yaptığımız her türlü fiil, söylediğimiz her söz, her şeyimiz ilahi kamerada kayıt altında. Bir hoş seda bırakarak bu ayrılabilmek herkese nasip olsun. Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zaman cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır. Ayrımcılık nedir bilmeden, iki günü bir olmadan hareket etmiştir, hizmet etmiştir. Onun tebessümü hep içimizi ısıtmıştır. İstanbul'a hizmet yolculuğu Beyoğlu’ndan başladı. İstanbul'daki eserleri hep yaşayacak, hep hayırla yad edilecektir. Bizler gönlümüzden geldiğince söylüyoruz ki hakkını helal et Kadir ağabey diyoruz." şeklinde konuştu.

"Kadir Topbaş, hem İstanbul hem de İBB kurumu için çok kıymetli bir yere sahiptir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında Topbaş'ın İstanbul'a uzun yıllar hizmet ettiğini, kendisine büyük bir teveccüh olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek büyük bir onurdur, herkese nasip olmaz. Maalesef Kovid-19 tedavisinin ardından kaybettiğimiz Kadir Topbaş beyefendiyi hep beraber uğurlayacağız. Az önce bahsettiğim onuru kıymetli Kadir Topbaş 4 kere yaşamıştır. Biri Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 3'ü de İBB Başkanlığı. Kadir Topbaş, hem İstanbul hem de İBB kurumu için çok kıymetli bir yere sahiptir. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır, bunda hiçbir kuşku da yoktur. Topbaş, İstanbul'a yaptığı hizmetlerle teveccüh görmüştür. İBB fertleri kendisini her zaman şükranla anacaktır. Kadir ağabey kimliğiyle siyasette de çok farklı bir davranış biçimine sahipti. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir. İstanbul'a bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun."

"Bıraktığı hizmetler, eserler mahşerde şahitlik edecek"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Topbaş'ın kendileri için sadece bir büyükşehir belediye başkanı değil onun da ötesinde 35 yıldır tanıdığı bir dava arkadaşı olduğunu söyledi.

Göksu, "35 yıldır kendisiyle bizzat tanışıklığımız var. Hayatımızın her anında bir şekilde kesişti, zor zamanlarda zorlukları paylaştığımız ve aynı duygularla aynı istikameti yürümeye şahitlik yaptığımız bir büyüğümüzdür. Hem fiilen hem de uzun süren bir dava arkadaşlığımız vardı. Siyasette birlikte mücadele ettik. Bıraktığı hizmetler, eserler mahşerde şahitlik edecek. Rabbim şahitliğimizi kabul etsin. Sen güzel insandın, makamın cennet olsun." diye konuştu.

"Saygıdeğer bir İstanbul beyefendisi"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da kendisinin İBB Meclis Üyeliği yaptığı önceki dönem Topbaş ile mesai yaptığını ve zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çalıştığımız bu süre içerisinde merhum Kadir ağabeyimizi saygıdeğer bir İstanbul beyefendisi, sorumluluklarına sahip çıkmaya çalışan bir İBB Başkanı olarak tanıma fırsatı buldum. Kendisinden her zaman saygı gördük. Büyük üzüntü içerisindeyim. İBB ve bütün camiası kendisini saygı ve sevgiyle anacaktır."

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbulumuzda Fatih Camii'nin musallasından uğurluyoruz Hakka. Biraz sonra da defnedeceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak. Rabbim yar yardımcımız olsun. Malum büyük musibetle karşı karşıyayız. Korona belası. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Rabbim yardımcımız olsun. Hep birlikte Fatiha ile Kadir ağabeyimizi uğurlayalım."