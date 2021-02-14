CZN Burak'ın hevesi kursağında kaldı! 1 ay önce şaşalı şekilde açmıştı

Ünlü şef CZN Burak'ın Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı.

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Ünlü şef CZN Burak, 25 Aralık'ta Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini açmıştı. Dubai Medya Ofisi'nin paylaştığı bilgiye göre, ünlü şefin ülkede açtığı şube kapatıldı. Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı. Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi.



Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı. Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.