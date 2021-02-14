BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  MAGAZİN

CZN Burak'ın hevesi kursağında kaldı! 1 ay önce şaşalı şekilde açmıştı

Ünlü şef CZN Burak'ın Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı.

Abone ol

Ünlü şef CZN Burak, 25 Aralık'ta Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini açmıştı. Dubai Medya Ofisi'nin paylaştığı bilgiye göre, ünlü şefin ülkede açtığı şube kapatıldı. Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı. Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı. Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yükselişe geçen Bitcoin rekor tazeledi!
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Bursaspor'da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs aşısı için randevu alma MHRS ekranı-2021
Bill Gates’in kızı korona aşısı olup paylaştı: Babamı beynimin içine çip olarak yerleştiremedi
Muhsin Yazıcıoğlu davasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasketi Seyfettin Selim satın aldı
LİMAK Holding'in patronu Nihat Özdemir: Kanal İstanbul'la ilgileniyoruz
Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu: Organ yetmezliğinden vefat etti
Çin’de dönen salıncak faciası! Yere çakıldı 16 yaralı var
Yorumlar