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Bill Gates’in kızı korona aşısı olup paylaştı: Babamı beynimin içine çip olarak yerleştiremedi

Bill Gates’in 24 yaşındaki kızı Jennifer Gates, sosyal medya hesabında Covid-19 aşısı ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Gates, babası Bill Gates'in insanlara çip takacağına dair söylentilere de gönderme yaptı.

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Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Bill Gates’in kızı 24 yaşındaki Jennifer Gates, Instagram hesabında, Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Gates, yaptığı paylaşımda "Bu aşı, benim dahi babamı beynimin içine bir çip olarak yerleştirmedi" ifadesini kullandı.

Aşı olduktan sonra da maskesini takmaya ve hatta gerekirse yine çift maske ile dolaşmaya devam edeceğini belirten Gates, “Tıp eğitimi aldığım için ilk doz mRNA aşısı olma ayrıcalığına sahip oldum. Bu aşı bağışıklık sistemimin virüse karşı etkisini artıracak. Bir tıp öğrencisi olduğum ve gelecekte bir doktor olacağım için bunun beni ve gelecekteki çalışmalarımı koruyacağı için minnettarım” dedi.

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