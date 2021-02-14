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Bursaspor'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda, 1 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 de A takım personelimiz olmak üzere, 3 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınarak tedavisine başlandığı aktarıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, ligin 21. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.

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