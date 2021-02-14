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Limak Holding'ten Kanal İstanbul açıklaması: Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz

Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini söyleyen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz." diye konuştu.

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Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir, pandemiden sonra yurtdışından 2 milyar dolara yakın iş aldıklarını belirtti. Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini söyleyen Özdemir, "Türk işadamları için pandemi bir fırsat olacak. 2022'de hızlı toparlanma, 2023'te ise eski günlerin geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz"

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'e konuşan Özdemir, "Çin'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeden yatırımcı firmalar var. Bize 'beraber teklif sunalım' diyorlar. İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" ifadelerini kullandı.

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