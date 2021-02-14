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Sabah yazarı Mehmet Barlas: Trump ve Erdoğan takıntılı Biden Amerika'sı ile nasıl başa çıkacağız?

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Joe Biden döneminde Washington'la ilişkilerin olası gidişatını değerlendirdi. "Biden Amerika'sının akıl sağlığı tam değil." diyen Barlas, "Çünkü en başta bir Trump takıntısı var bu ülkede. Bu takıntının yansımaları ise bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bazen de Putin'i hedef alıyor" düşüncesini dile getirdi.

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"Trump ve Erdoğan takıntılı Biden Amerika'sı ile nasıl başa çıkacağız" diye soran Barlas, yazısında "Çünkü bu garip bir ülke artık... Örneğin, Trump'a kilitlenmiş bir nefret kampanyası, Demokrat Parti çoğunluğunu simgeliyor. Aynı şekilde senatörlerin imzalarıyla gönderilen mektup da, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saplantılı şekilde yaklaştıklarını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"S-400 konusunda kararlı"

Yazar, köşesinde şunları aktardı: Biden Amerika'sının Türkiye'ye bakışını ise, özellikle Türkiye ile Rusya'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in diyalogları şekillendireceğe benziyor. Nitekim ilk elde Türkiye, Amerika'dan bir kez daha gelen uyarıya rağmen, S-400 hava savunma sistemi konusunda kararlı olduğunu tekrarladı. Bu arada Amerika'da 54 senatörün Başkan Biden'a bir mektup göndererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörleşmekle suçlamaları da işe tuz biber kattı.

"Biden Amerika'sının akıl sağlığı tam değil"

Artık çok iyi biliyoruz. Bu Amerika ne olursa olsun, Türkiye'yi karıştırmayı bir varlık sebebi olarak gören FETÖ'den vazgeçemiyor. Türkiye'deki askeri darbelerle ilgileri olmadığını açıklıyorlar, ama 15 Temmuz'un asli maddi faillerinden olduklarını da gizleyemiyorlar.

Başta da söylediğim gibi, Biden Amerika'sının akıl sağlığı tam değil. Çünkü en başta bir Trump takıntısı var bu ülkede. Bu takıntının yansımaları ise bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bazen de Putin'i hedef alıyor. Kısacası, bekleyerek göreceğiz.

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