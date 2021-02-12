65 yaş üstü aşı başvurusu nasıl yapılır? E nabız ve MHRS aşı randevusu alma

Koronavirüs aşı randevu işlemleri MHRS, E-Devlet, E Nabız, 184 ve 2023 SMS yoluyla aşı randevuları MHRS ve e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. Peki ama 65 yaş aşı randevusu nasıl alınır, aşı başvurusu nasıl yapılır?

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Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden yapılmaktadır. Risk grubunda olan vatandaşlar, sağlık çalışanları, 65 yaş üstü Kovid aşı randevusu alıp aşılarını olabilecek. Peki ama aşı başvurusu nasıl yapılır? Aşı randevusu nasıl alınır? İşte Merkezi Hastane Randevu sistemi, 184 ve SMS yollarıyla aşı randevusu alma ekranları hakkında son dakika gelişmeleri ve bilgiler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ' 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim' açıklamasını yaptı. Bugünden itibaren ise 65 yaş üstü vatandaşların 2. doz aşılaması başladı. Peki 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır, aşı randevusu alma nasıl olur?

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Aşı randevusu nasıl alınır?

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir. mhrs.gov.tr üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Aşı kayıtları nasıl yapılır, aşıya kayıt nasıl olunur?

Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Bakanlık aşı takibi için 'aşıla" mobil uygulamasını açıkladı. İndirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Aşı sırası nasıl öğrenilir?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.