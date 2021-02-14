İYİ Parti'de çok sert şehit kavgası! Ümit Özdağ "istifa" dedi Bahadır Erdem'e "hain"

İYİ Parti'de parti içi kavga giderek sertleşiyor. Partiden ihraç edilip mahkeme kararıyla geri dönen Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'e "İyi Parti’ye yapabileceği tek katkı istifa etmek, yanında Buğra Kavuncu’yu da götürmesi büyük hizmet olacak" diye yüklendi. Erdem ise "Hayatta en büyük hainler hep içerden çıkar" diye cevap verdi.

Abone ol

PKK'nın bir mağarada 13 insanımızı katletmesinin ardından İYİ Parti içinde kavga alevlendi. İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem'e istifa çağrısında bulundu. Bunun üzerine Bahadır Erdem "Hayatta en büyük hainler hep içerden çıkar" paylaşımı yaptı.

En büyük hizmeti istifa etmek, Buğra Kavuncu'yu da alıp gitsin

Ümit Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Bahadır Erdem'in İyi Parti'den bir an önce istifa ederek İyi Parti'ye yapabileceği tek katkıyı yapmasını bekliyorum. Yanında akrabası Türkiyeli Buğra Kavuncu'yu götürmesi büyük hizmet olacaktır. Bu ikilinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin zeka veya ahlak sorunu var." ifadesini kullandı.

Erdem'den Ümit Özdağ'a "hain" cevabı

Ümit Özdağ'ın paylaşımından kısa süre sonra Bahadır Erdem, "Hayatta en büyük hainler hep içerden çıkar" tweetini paylaştı. Erdem bir başka mesajında da "Ne kadar yazık ki PKK ile mücadele etmeyi, teröristle mücadele etmeyi, milletini sevmeyi, ülkeyi düşünüp ülke için çalışmayı sadece oturduğu yerden tweet atmak zanneden salaklarla dolu etrafımız Önce adam olun, birlik olun, pis hırsınız için milleti bölmeyin ki PKK yenilebilsin" ifadelerini kullandı.