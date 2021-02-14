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İkna edilerek teslim olan kadın terörist Bursa'da ailesine kavuştu!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK´ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 23 yaşındaki kadın teröristin teslim olmasını sağladı. Özel bir ekip tarafından Irak´ta gözaltına alınarak, Bursa´ya getirilen kadın terörist ailesiyle görüştürüldü. PKK'lı terörist emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan bir kişinin, 2017 yılında 19 yaşındayken PKK terör örgütüne katıldığını tespit etti. Ekipler, kızın ailesine ulaşarak, ikna çalışmaları için yardım istedi.

Irak'tan Bursa'ya getirildi

Aileyle birlikte kadın teröristle iletişime geçen ekipler, teslim olması için ikna etti. Bunun üzerine PKK'dan kaçan 23 yaşındaki kadın terörist, Irak'a gitti. Silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan terörist, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü´nce kurulan özel bir ekip tarafından gözaltına alındı. Irak'ta gözaltına alınan terörist, Bursa'ya getirildi.

Ailesiyle görüştürüldü

Kadın terörist, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle görüştürüldü. O anlar ise kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın terörist, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

'Devletimden Allah razı olsun'

Öte yandan terörist kadının annesi, "Devletimden Allah razı olsun. PKK kahrolsun. Devletim gecesini gündüzüne kattı, gündüzünü gecesine kattı beni kızıma kavuşturdu" diyerek, polis ekiplerine teşekkür etti.

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