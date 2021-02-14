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Aliyev'den Erdoğan'a Gara'daki şehitler için başsağlığı mesajı: Bizi derinden sarstı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında "13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı." ifadelerine yer verdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

"Bizi derinden sarstı"

Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: Hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz."

İlham Aliyev mesajında Erdoğan'a, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

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