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Bolu'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi. Vali Ahmet Ümit, kararın kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığını belirtti.

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BOLU Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi. 

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti. 

Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

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