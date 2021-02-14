Ciğer yakan gerçek! Mağara şehitlerinden 6'sının annesi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutuyordu

DİYARBAKIR HDP İl Binası önünde PKK tarafından dağa kaçırılanların ailelerinin nöbeti sürerken Gara'dan acı haber geldi. Nöbetteki ailelerden 6'sının çocuğu mağarada şehit edilenler arasında çıktı.

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PKK terör örgütünün Gara'daki son kalleşliğiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. PKK’nın Gara’daki mağara sözde hapishanede kafalarından kurşunlayarak şehit ettiği 13 kişiden 6'sının ailesinin Diyarbakır'da "Evlat Nöbeti'nde olduğu öğrenildi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 531. gününde devam ediyor. Ancak nöbetteki annelerin yüreği bugün Gara'dan gelen haberle bir kez daha yandı. PKK'nın kalleşçe infazıyla şehit olan 13 kişiden 6'sının ailesi Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tuttuğu ortaya çıktı.

İşte Evlat Nöbeti'ndeki ailelerin şehitlerinin isimleri...

- Sedat Yabalak (Polis memuru)

- Semih Özbey (Astsubay)

- Adil Kabaklı (Tankçı er)

- Vedat Kaya (Polis memuru)

- Süleyman Sungur (Jandarma er)

- Müslüm Altintaş (Topçu er)