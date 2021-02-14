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Afyonkarahisar ve Uşak'a yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Uşak için yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısında bulundu. Kar yağışının bölgede salı gününden itibaren etkili olması bekleniyor.

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Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu illerde yarın ilk saatlerde ani ve sert sıcaklık düşüşüyle başlayacak kar yağışının, Uşak çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (5-15 santimetre), Afyonkarahisar çevrelerinde ise salı günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yoğun (10-25 santimetre) olması öngörülüyor.

Zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı ve hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

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