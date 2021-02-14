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Hatayspor ile Alanyaspor eşitliği bozamadı

Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor, Alanyaspor'u konuk etti. Hatayaspor'da Strahil Popov, 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bırakırken; mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 42 puanla 5. sırada kendine yer bulurken; Hatayspor ise 39 puanla 6. sırada kaldı.

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2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona ikinci hamlede kontrol etti.

15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.

22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.

37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.

44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

48. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karacan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Kale önüne düşen topu savunma uzaklaştırdı.

63. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Salih Uçan'ın çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza alanı içinde çektiği şutu kaleci Munir kornere çeldi.

90+5 dakikada ev sahibi Hatayspor'un hücumunda ceza sahası içine giren Kamara, topu ayağından fazla açınca meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Hatayspor: 0 -0 :Alanyaspor

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 86 Sackey), Boupendza (Dk. 79 Kamara), Akintola (Dk. 90+3 Selim Ilgaz), Diouf

Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandja, Ceyhun Gülselam (Dk. 69 Berkan İsmail Kutlu), Siopis (Dk. 69 Umut Güneş), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 88 Kadzior), Davidson, Babacar (Dk. 88 Bareiro)

Kırmızı kart: Dk. 45 Popov (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 22 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+4 Bareiro, Dk.90+5 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)

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