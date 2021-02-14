Sakarya'da tatil olan okullar listesi 15 Şubat hangi ilçelerde tatil?

SAKARYA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Sakarya Valiliği'nden gelen son habere göre yarın yani 15 Şubat pazartesi yüz yüze eğitime geçecek bazı köy okullarında eğitime kar tatili arası verildi. Peki Sakarya'da hangi ilçelerde ve köy okullarında tatil oldu?

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SAKARYA'da okullar tatil mi sorusu artan kar yağışının ardından veli ve öğrencilerin gündemi oldu. Gece başlayan kar yağışı gün içinde etkisini arttırdı ve Sakarya'nın bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan okullara ise 1 günlük kar tatili geldi. Peki yarın yani 15 Şubat pazartesi Sakarya'da hangi ilçelerde ve hangi okullarda kar tatili var?

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kar etkisini arttırdı: Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, kar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Sakarya'da hafta sonu beklenen kar, gece saatlerinde başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğun seyreden, il ve ilçe merkezlerinde de etkili olan yağış nedeniyle her yer beyaza büründü.

Yağışın sürekli ve hafif seyretmesi nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.