Tekirdağ'da tatil olan okullar 15 Şubat hangi okullar tatil tam liste

TEKİRDAĞ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Tekirdağ Valiliği'nden gelen son habere göre yarın yani 15 Şubat pazartesi ve 16 Şubat salı günü yüz yüze eğitime geçecek bazı köy okullarında eğitime kar tatili arası verildi. Peki Tekirdağ'da hangi ilçelerde ve köy okullarında tatil oldu?

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TEKİRDAĞ'da okullar tatil mi sorusu artan kar yağışının ardından veli ve öğrencilerin gündemi oldu. Gece başlayan kar yağışı gün içinde etkisini arttırdı ve Tekirdağ'ın bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan okullara ise 2 günlük kar tatili geldi. Peki yarın yani 15 Şubat pazartesi Tekirdağ'da hangi ilçelerde ve hangi okullarda kar tatili var?

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.