PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan ve kız kardeşinin pasaportuyla aktarmalı uçuşla geldiği İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 14 Ocak 11.00 sıralarında B.O. ismine düzenlenmiş pasaport taşıyan ve Fas'ın Kasablanka kentinden İstanbul aktarmalı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gidecek kadın yolcuyu şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede şüphelinin benzerlikten faydalanarak başkasına ait pasaport kullandığı, gerçek kimlik bilgilerinin S.O. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.O.'nun PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu, kız kardeşi B.O. adına düzenlenmiş olan pasaportu kullanarak seyahat ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.