İzmir'de eşini bıçakla öldürüp iki çocuğunu yaralayan şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde eşini bıçakla öldürüp çocuklarını yaralayan katil zanlısı B.Ü'nün Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ardından Bergama Adliyesine sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavilerine devam edilen çocukların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'ta inşaat işçisi B.Ü. (40), 11 Şubat'ta eşi S.Ü'yü (40) bıçakla öldürmüştü. Çocukları H.F.Ü. (9) ve Z.Ü'yü de (5) yaralayan B.Ü., bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu. Katil zanlısı baba ile çocukları, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılar daha sonra İzmir'e sevk edilmişti.