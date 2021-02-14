BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  YEREL

İzmir'de eşini bıçakla öldürüp iki çocuğunu yaralayan şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde eşini bıçakla öldürüp çocuklarını yaralayan ardından intihara teşebbüs eden şüpheli tutuklandı. 

Abone ol

İZMİR'in Bergama ilçesinde eşini bıçakla öldürüp çocuklarını yaralayan katil zanlısı B.Ü'nün Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ardından Bergama Adliyesine sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavilerine devam edilen çocukların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'ta inşaat işçisi B.Ü. (40), 11 Şubat'ta eşi S.Ü'yü (40) bıçakla öldürmüştü. Çocukları H.F.Ü. (9) ve Z.Ü'yü de (5) yaralayan B.Ü., bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu. Katil zanlısı baba ile çocukları, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılar daha sonra İzmir'e sevk edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da tatil olan okullar 15 Şubat hangi okullar tatil tam liste
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'ya sert tepki
Edirne'de hangi okullar tatil edildi 15 Şubat tatil olan okulların listesi
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Şubat Pazar)
Hatayspor ile Alanyaspor eşitliği bozamadı
Konyaspor galibiyet hasretini Denizlispor karşısında sonlandırdı
Afyonkarahisar ve Uşak'a yoğun kar uyarısı
Göztepe'ye yenilen son şampiyon Başakşehir küme düşme hattına geriledi
Galatasaray zorlu zeminde Kasımpaşa'yı devirmeyi başardı
Yorumlar