Konyaspor galibiyet hasretini Denizlispor karşısında sonlandırdı

Ligde 6 maçtır kazanamayan Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 yendi. Konyaspor'un gollerini Abdülkerim Bardakçı ve ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Jesse Sekidika kaydetti. Konyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 27 yaptı. Denizlispor ise 18 puanda kaldı.Abone ol
23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında ön direkte topa dokunan Abdülkerim Bardakçı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
67. dakikada Sekidika'nın pasında, ceza sahası çizgisinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda kaleci Cenk Gönen topu ayağıyla uzaklaştırdı.
80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia rakiplerinden sıyrılarak sağdan getirdiği topu ceza sahası içinde bulunan Sekidika'ya attı. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Sekidika meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Konyaspor: 2 - 0 :Denizlispor
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Diomande (Dk. 88 Adil Demirbağ), Miya (Dk. 76 Shengelia), Milosevic (Dk. 88 Daci), Sekidika (Dk. 88 Rahmanovic), Cikalleshi
Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes (Dk. 59 Özer Özdemir), Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıp Aytaç (Dk 88 Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmad Yasin (Dk. 59 Dossevi), Hasan Ayaroğlu (Dk. 73 Bakalorz), Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 52 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Lopes, Dk. 90+3 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 49 Guilherme, Dk. 90+3 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)