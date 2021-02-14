Göztepe'ye yenilen son şampiyon Başakşehir küme düşme hattına geriledi

Son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve küme düşme hattına geriledi. Göztepe'nin gollerini Soner Aydoğdu ve Zulj (P) atarken; Başakşehir'in tek sayısını Deniz Türüç kaydetti. Galibiyet özlemi 7 maça çıkan Başakşehir, 24 puanda kalarak 18. sırada yer aldı. Göztepe ise 29 puana yükseldi.

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Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan son şampiyon Başakşehir, 25. haftayı 24 puanla düşme hattında tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 24. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarında penaltıdan Peter Zulj'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir'in Deniz Türüç'le bulduğu golle farkı 1'e indirse de Göztepe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde BB Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle küme düşme hattına gerileyen Başakşehir, 25. haftayı 18. sırada tamamladı. Ligde son 4 maçını kaybeden Başakşehir'in galibiyet hasreti de 7 karşılaşmaya çıktı. Puanını 29'a çıkaran Göztepe ise maç fazlası ve averajla 10. sırada yer aldı. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecekken; Göztepe de Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Maçtan önemli dakikalar

22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

Müsabakanın 46. dakikasında sağ kanattan Auzubuike'nin yaptığı ortada Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Deniz'in şutunda Atınç topu kornere uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında sağ kanattan yapılan ortada Epureanu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can müdahale etti. Topu önünde bulan Fernandes'in şutunda top auta gitti.

51. dakikada Epureanu ile girdiği ikili mücadelenin ardından Jahovic'in yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada atışı kullanan Zulj topu filelere gönderdi: 2-0

57. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleye göndermek isteyen Zulj'un şutunda top Jahovic'e çarptı. Topu önünde bulan Soner'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortada Deniz Türüç düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada Cherif Ndiaye ile Rafael arasındaki mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk, Rafael'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için Ümit Öztürk kırmızı kartı iptal etti.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe: 2 - 1 :Başakşehir

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 63 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 87 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Esiti), Cherif Ndiaye, Zulj (Dk. 70 Diabate), Jahovic (Dk. 87 Titi)

Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Dk. 63 Mehmet Topal), Azubuike, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Berkay Özcan, Crivelli

Goller: Dk. 24 Soner Aydoğdu, Dk. 53 Zulj (P) (Göztepe), Dk. 59 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Duarte, Dk. 45+2 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Nwobodo (Göztepe)