Bursa'da sinir krizi geçiren koca kendisini bıçakladı

BURSA'da Sevgililer Günü'nde eşi Kübra Ş. (32) ile tartışan Samet Ş. (32), kendini karnından beş kez bıçakladı. Olaya engel olmak isteyen Kübra Ş.'nin elleri kesilirken; Samet Ş. ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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BURSA merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen olayda; Samet Ş. (32) ve eşi Kübra Ş. (32), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Samet Ş., kendini karnından beş kez bıçakladı. Kocasına mani olmak isteyen Kübra Ş. de arbede sırasında elleri kesildiği için yaralandı. Karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Samet Ş., yere yığıldı.

Gürültüyü duyan komşular, olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samet Ş. ve Kübra Ş., hastaneye kaldırıldı. Kübra Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, eşi Samet Ş.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.