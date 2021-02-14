Afyonkarahisar'da genç kıza dehşeti yaşatıp polislere saldıran 2 zanlı tutuklandı
AFYONKARAHİSAR'da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan tartışmada genç kızın kapısına dayanan ve ardından olay yerine gelen polis ve bekçilerine kalasla saldıran 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Abone ol
AFYONKARAHİSAR kent merkezi Erenler Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda; Emre K. (24) ve İhsan K. (34) isimli şahıslar ile pencereden sokak köpeklerine ıslık çalan Şerife Sakin (29) isimli genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar, genç kızı tehdit ederek evine saldırmaya çalıştı. Şerife Sakin, polisi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, olaya müdahale ederken; genç kız, sosyal medyadan canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlattı. Genç kızın video çektiği esnada gelen silah sesleri ise dikkatlerden kaçmadı. Genç kız, yaşadığı korkuyu ise ağlayarak gözyaşları içinde anlattı.
İşlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken gazetecilerin, "Genç kıza neden saldırdınız, köpek meselesi yüzünden mi?" sorusuna 'evet' cevabını verdi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan; şahısların olay esnasında alkollü oldukları da öğrenildi.