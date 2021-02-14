Galatasaray zorlu zeminde Kasımpaşa'yı devirmeyi başardı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Yoğun kar yağışı altında, zorlu bir zeminde oynanan maçı Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in (P) golleriyle 2-1 kazanan Aslan, üst üste 6. galibiyetini aldı. Paşa'nın tek sayısı ise Isaac Kiese Thelin'den geldi. Galatasaray, bu sonuçla puanını 51'e yükseltti ve ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderliği geri aldı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu pozisyonlarda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi. Etkili ataklar gerçekleştiren Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa hızlı başladı. Karşılaşmanın 51. dakikasında kaleci Fernando Muslera'nın hatasında ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliği getirdi. Yoğun kar yağışı ve sonrasındaki temizleme çalışmalarında bozulan zemin, ikinci yarıda daha da ağırlaştı. Futbolcuların pas vermekte, ayakta durmakta ve topu sürmekte zorlandığı müsabakanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı.

Maçın son dakikalarında Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince maç 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla kaptırdığı liderliği averajla Fenerbahçe'den devraldı. Ligde 12. kez mağlup olan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı. Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

8. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı. Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde bitirdi.

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1

Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

Galatasaray: 2 - 1 :Kasımpaşa

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (P) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Thelin, Dk. 71 Hajradinovic, Dk. 82 Varga, Dk. 85 Tosic (Kasımpaşa)