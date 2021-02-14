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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Şubat Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 104 bin 108 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, can kaybı 27 bin 471 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 104 bin 108 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 666 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 94 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a çıktı.

Toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.7, yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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