AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'ya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın canice eylemlerini örtbas etmeye çalıştığını söyledi. Çelik, PKK eylemlerini güvenlik güçlerinin üstüne atmanın en aşağılık şebekenin işi olduğunu ifade etti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 13 siville ilgili açıklama yaptı. Sözcü Çelik, PKK'nın cinayetleri örtbas etmeye çalıştığını söyleyerek sosyal medya aracılığıyla ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, twitter'dan yaptığı açıklamada PKK'nın cinayet şebekesi olduğunu söyleyerek buna gerekçe uyduranların "cinayet siyaseti" yaptığını söyledi.

İşte Çelik'in o açıklamaları;

"PKK bir cinayet şebekesidir. Bu cinayet şebekesine bir siyasi mazeret ya da siyasi gerekçe uyduranlar, “cinayet siyaseti” yapıyorlar. “Cinayet siyaseti” canice eylemleri en meşru kavramları istismar ederek örtbas etmeye çalışıyor. Utanmadan güvenlik güçlerimize iftira atıyorlar.

Bu cinayet şebekesinin insanlık dışı eylemlerine mazeret üretmeye çalışanların yaptığı insanlığa karşı suç işlemektir. PKK eylemlerini güvenlik güçlerimizin üstüne atmak ise en aşağılık şebekelerin işidir.

Masum vatandaşlarımızı şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunların yalan üretim merkezi olan “cinayet siyaseti”yle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir.

Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine, güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir.

Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir."