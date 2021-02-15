Manisa'da aile içi katliam! Adam karısını oğlu da babası ve babaannesini öldürdü

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

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Manisa'daki aile içi katliam dün gece saat 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Özcan (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, eşi Raziye Özcan’ı (41) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Oğlu, hem babasını hem babaannesini öldürdü

Olayın ardından çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), babasına bıçakla saldırdı. Babasının elinden av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, önce babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

Sağlık ekipleri geldiğinde çok geçti

Olaydan bir süre sonra Hüseyin Özcan, sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Süleyman Özcan, Raziye Özcan ve Karanfil Özcan’ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kendisini de bıçakla yaraladı

Öte Yandan, Hüseyin Özcan’ın kendisini bıçakla yaraladığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.