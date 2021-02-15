Yalova hava durumu 15 günlük kar ne zaman bitecek?

YALOVA hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yalova'da kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yalova'da sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Peki 15 günlük haritalı Yalova durumu tahmini ne diyor, saatlik hava durumu raporuna göre kar ne zaman duracak?

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YALOVA hava durumu için meteorolojinin yoğun kar yağışı tahmini tuttu. Pazar akşamı başlayan kar yağışı Yalova'da perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıkların özellikle gece -8 dereceye kadar düştüğü Yalova'da kar yağışı bugün etkisini arttıracak. Peki 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Yalova'da hava durumu ne olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 15 Şubat pazartesi Yalova saatlik hava durumu raporu.

Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.