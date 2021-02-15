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Bursa'da eşi 3 çocuğuyla evi terk etti Sevgililer Günü'nde barışmayınca intihar etti

BURSA'da 3 çocuğunu alıp evi terk eden eşiyle Sevgililer Günü'nde barışmak isteyen koca, reddedilmesinin ardından başına dayadığı av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Ali Ö.'nün, intihardan önce sosyal medyadan konuşmaları paylaştığı görüldü.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Ö.'nün eşi, iddiaya göre şiddeti geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğunu da yanına alıp, bir süre önce kocasını terk etti. Eşi ile barışmaya çalışan Ali Ö., başarılı olamadı. Bugün Sevgililer Günü nedeniyle eşine mesaj atan Ali Ö., yeniden reddedildi.

Ali Ö., eşi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ali Ö. paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Benim canımı, çocuklarımı alanlar Allah onlara da aynısını yaşatsın. Bana kendi eşim iftiralar attı. Dayanamıyorum, kimseye derdimi anlatamıyorum. 7 yıllık evliyim, daha bir tokat vurmadım. Benim tek kötü sözüm yaptığı hareketlere söylediği sözlere cevap vermekti. Bu evden annesinin evine kaçınca benim hakkımda çok ağır kelimeler yaydılar insanlara kendilerini haklı göstermek için.

Beni seven insanlar benden nefret etti. Dayanamıyorum yaşadıklarıma. Çocuklarım yanımda olmadan bu kadar dayanabildim. Elveda herkese.

Sosyal medyadan yayınladığı mesajın ardından Ali Ö., av tüfeğiyle kendisini başından vurarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalleli, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ali Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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