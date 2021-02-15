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ABD PKK'nın 'Mağara katliamı'na kılıf arıyor! 'Eğer PKK olduğunu teyit edersek...'

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 Türk vatandaşını Gara'daki bir mağarada katletmesinin ardından Washington'dan PKK'yı koruyup kollayan bir açıklama geldi. Açıklamada ABD'nin "Eğer PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edersek" ifadesi kafa karıştırdı.

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Terör örgütü PKK’nın 13 Türk vatandaşını Irak’ın kuzeyinde şehit etmesinin ardından sabaha karşı ABD’den bir açıklama geldi. Eli kanlı teröristlerin onlarca insanı öldürmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamalarda bulundu.

'PKK'nin işi olduğunu teyit edebilirsek...'

Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dün açıkladığı ve 10 Şubat’ta yaşanan ölümlerin ardından konuşan Price, “ABD, Irak’ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız” dedi. ABD Sözcüsü'nün PKK'nın saldırısına kılıf arama çabası tepki çekti. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde de yayınlanan açıklamada, “Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz” ifadesi kullanıldı.

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