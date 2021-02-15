Bebek katili PKK'nın kalleşliğinin sonu gelmiyor! Son alçaklığı Mağara katliamı oldu
Bölücü terör örgütü PKK'nın alçaklıklarının sonu gelmiyor. Türkiye’deki ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984’te yapan bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra bebekler dahil sivilleri de hedef alıyor. Son olarak kaçırdığı 13 kişiyi bir mağarada başlarından vurarak şehit etmek oldu.
Türkiye’deki ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984’te yapan bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam üstüne katliam yaptı. Son olarak da Türkiye'den kaçırdığı 13 kişiyi Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara bölgesinde inşa ettiği mağara hapishanede başlarından vurarak şehit etti. İşte PKK'nın güvenlik güçlerinin yanı sıra bebekler dahil sivilleri de hedef aldığı saldırılardan bazıları...
- BEBEK KATİLİ: Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993’te PKK’lı teröristler okul bahçesinde 13’ü çocuk 22 kişiyi kurşuna dizdi. PKK’nın kurşuna dizdikleri arasında yer alan kundakta kurşunlanmış küçük Serkan’ın fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü gösteriyordu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra “bebek katili” olarak hafızalara kazındı.
- BAŞBAĞLAR KATLİAMI: Terör örgütünün en büyük vahşetlerinden biri “Başbağlar katliamı”ydı. PKK, 5 Temmuz 1993’te Erzincan’ın Başbağlar köyünü basıp 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi.
- ÜNİFORMASIZ 33 ASKER: 24 Mayıs 1993’te Bingöl-Elazığ karayolunda yol kesen örgüt, usta birliklerine giden üniformasız askerlerin bulunduğu otobüsleri durdurdu ve 33 silahsız askeri şehit etti.