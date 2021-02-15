Bebek katili PKK'nın kalleşliğinin sonu gelmiyor! Son alçaklığı Mağara katliamı oldu

Türkiye’deki ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984’te yapan bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam üstüne katliam yaptı. Son olarak da Türkiye'den kaçırdığı 13 kişiyi Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara bölgesinde inşa ettiği mağara hapishanede başlarından vurarak şehit etti. İşte PKK'nın güvenlik güçlerinin yanı sıra bebekler dahil sivilleri de hedef aldığı saldırılardan bazıları...