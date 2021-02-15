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'Pınar Gültekin' davasının 3. duruşması bugün! Sanık Avcı'nın eşi dinlenecek

MUĞLA'da bağ evinde Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin davasının 3. duruşması bugün yapılacak. Duruşmada sanığın boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı dinlenecek.

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürüldükten sonra varile konulması sonrası yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin 3’üncü duruşması bugün görülecek. Üçüncü duruşmada Cemal Metin Avcı’nın boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı dinlenecek. Duruşmada ayrıca Pınar Gültekin’in ölümünün sebebi ve zamanına ilişkin adli tıp raporu okunacak.

Duruşmaya Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin de katılacak.

İkinci duruşmada neler oldu?

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin tarafından reddi hakim talebinde bulunulmuştu.

İkinci duruşmada Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç’un tanık olarak dinlendiği sırada Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin sinirlenerek duruşma salonunu terk etmişti.

Ceren Tunç’un mahkemede verdiği ifadede katil zanlısı Cemal Metin Avcı’dan Pınar Gültekin’in tehditle para aldığına yönelik iddiası sonrası baba mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini ileri sürmüş ve ardından reddi hakim talebinde bulunması üzerine duruşma sonlandırılmıştı.

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