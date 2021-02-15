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Adanaspor ve Adana Demirspor arasında maç sonu gerginlik

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından iki kulüp arasında gerginlik yaşandı.

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TFF 1’inci Lig 21’inci haftasında oynanan Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından iki kulüp arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşma sonrası iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden üst üste açıklamalar geldi. Önce ev sahibi konumundaki Adanaspor, Twitter hesabı üzerinden teknik direktör Emrah Bayraktar'ın takıma yaptığı motivasyon konuşması paylaşıldı.

Ardından Adana Demirspor'dan, Adanaspor'un maç öncesi soyunma odası videosuna dair bir açıklama geldi.

Bu açıklama üzerine turuncu-beyazlılar da yeni bir paylaşım yaparak rakibine yanıt verdi.

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