Marketlerde dikkatli olun! İngiltere'de koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma

Mutasyon koronavirüsle mücadelede eden İngiltere'de yapılan araştırma dikkat çekti. Geçen hafta koronavirüse yakalananların yüzde 53'ünün markete alışverişe ya da çalışmaya gittiği tespit edildi.

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4 milyondan fazla koronavirüs vakasının tespit edildiği Birleşik Krallık’ta korkutucu bir araştırma yapıldı. İngiliz basınının yayınladığı araştırmaya göre geçen hafta içerisinde ülke genelinde testi pozitif çıkanların yarısından fazlasının bir süpermarkete gittiği belirlendi.

Birleşik Krallık’ın sağlık kurumu Kamu Sağlığı İngiltere (PHE), kapsamlı bir analiz hazırlayarak koronavirüs olanların hastalığı nereden kaptığını duyurdu.

Pozitif olanların yüzde 53'ü

Hazırlanan son raporda 11 Şubat’a kadar olan haftanın verisi kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan raporda son 1 hafta içerisinde testi pozitif çıkanların yüzde 53’ünün ya çalışmak için ya da alışveriş için bir süpermarkete gittiği aktarıldı.

Geçirilen süre kısaltılmalı

Raporda bu kişilerin Covid-19'u buralarda kapıp kapmadığına dair bir rapor kayıtlara geçmezken uzmanlar, süpermarketlerde geçirilen sürelerin kısaltılması gerektiğini aktardı.

PHE’nin hazırladığı raporda, “İnsanların koronavirüs ile nerede karşılaştığını tam olarak tespit etmek güç. Fakat bakım evleri ve iş yerleri riskin yüksek olduğu bölgeler. Bu iş yerleri arasında süper marketler de bulunuyor” ifadesi kullanıldı.

Bu konu ile ilgili bir açıklama yapan deneyimli virolog Dr. Julian Tang, süpermarketlerin enfeksiyonun bulaştığı bir nokta olarak öne çıktığını açıkladı.

"Sosyal mesafeye uyulmuyor"

Dr. Tang, “Bölgede yaşayan herkesin gittiği ve alışveriş yaparken vakit geçirdiği bir nokta olduğu için süper marketler risk teşkil ediyor. Marketlerde sosyal mesafeye uyulması güç ve havalandırma sistemi zayıf olduğu için virüs havada daha uzun süre kalabiliyor” dedi.