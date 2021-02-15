Saatlik Bursa hava durumu raporu kar devam edecek mi?

BURSA hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bursa'da kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Bursa'da sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Peki 15 günlük haritalı Bursa durumu tahmini ne diyor, saatlik hava durumu raporuna göre kar ne zaman duracak?

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BURSA hava durumu için meteorolojinin yoğun kar yağışı tahmini tuttu. Pazar akşamı başlayan kar yağışı Bursa'da perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıkların özellikle gece -8 dereceye kadar düştüğü Bursa'da kar yağışı bugün etkisini arttıracak. Peki 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Bursa'da hava durumu ne olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 15 Şubat pazartesi Bursa saatlik hava durumu raporu.

Bursa Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskler değerlendirildi.

Toplantıda bir dizi kararın alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 2 gün ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir."