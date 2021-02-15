İzmit'te 24 yaşındaki Mustafa intihar etti! Kentte 6 günde 5'inci genç intiharı

İZMİT'te psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 24 yaşındaki Mustafa Ö. evinde kendisini iple boruya asarak yaşamına son verdi.

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Olay, akşam saatlerinde Kozluk Mahallesi Şehit Er Tezcan Sürek Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Ö. evde kimsenin olmadığı sırada kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi.

Babası, eve gelip Mustafa Ö.'ı asılı halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Özyıldız'ı yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Mustafa Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (

Kocaeli'de 6 günde 5'inci genç intiharı

Kocaeli’de pazartesi gününden bu yana 5 genç hayatına son verdi. 28 yaşındaki Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tugay A.'nın ardından Gölcük’te 26 yaşındaki Ahmet T., Gebze’de 32 yaşındaki Samet Ö. ve Ünal Ç. ekonomik sorunlarının etkisiyle intihara sürüklendi.

Bugün de 24 yaşındaki Mustafa Ö. yaşamına son verdi.