Uşak hava durumu 15 günlük saatlik tahmin MGM güncelledi

UŞAK hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Uşak'ta kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.Uşak'ta sıcaklık -5 dereceye kadar düşecek. Peki 15 günlük haritalı Uşak durumu tahmini ne diyor, saatlik hava durumu raporuna göre kar ne zaman duracak?

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UŞAK hava durumu için meteorolojinin yoğun kar yağışı tahmini tuttu. Pazar akşamı başlayan kar yağışı Uşak'ta perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıkların özellikle gece -5 dereceye kadar düştüğü Uşak'ta kar yağışı bugün etkisini arttıracak. Peki 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göreUşak'ta hava durumu ne olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 15 Şubat pazartesi Uşak saatlik hava durumu raporu.

Uşak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.