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Bartın'da kolonya 57 yaşındaki adamın hayatına mal oldu

BARTIN’da iddialara göre içtiği kolonya nedeniyle görme bozukluğu yaşayan ve hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.

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Kayadibiçavuş köyünde yaşayan 57 yaşındaki Şaban Kesim, iddialara göre, içtiği kolonya nedeniyle görme bozukluğu yaşamaya başladı. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine Kesim, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kesim’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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