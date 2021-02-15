Fenerbahçe’de komutan Mesut Özil! Tecrübesini konuşturdu

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Ozan ve Thiam’ın performansını yukarıya çekti. 32 yaşındaki yıldız, iletişimiyle de tecrübesini konuşturdu.

Abone ol

Karagümrük maçında 11'deki yerini alan Mesut Özil, “Takımın komutanı benim” mesajı verdi. 81 dakika sahada kalan Özil, yüzde 96'lık isabetli pas oranıyla Ozan Tufan başta olmak üzere Thiam'la savunmada görev alan Serdar Aziz'in performansını yukarıya taşıdı. Ozan'a sahada neler yapması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Mesut'un, Serdar ve Thiam ile de devre arasında konuştuğu görüldü.

Gizli kahraman

Yüzde 100 durumda olmamasına rağmen kalitesini ilk ciddi maçında gösteren 32 yaşındaki süperstar, iki golde de pozisyonu hazırlayan isimdi. Saha içi liderliğini üstlenen 32'lik futbolcunun, pas trafiğinde büyük etkisi oldu. Mesut'un fit hale geldikten sonra katkısının artacağı görüldü. Öte yandan Erol Bulut'un yeni kararıyla Fener'de artık duran topları da yıldız orta sahanın kullanacağı belirtildi.

49’da 47 başarılı pas

Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçındaki pas haritası klasını gösterdi. 49'da 47 başarılı pas yapan Özil, yüzde 96'lık ortalama yakaladı. Yıldız futbolcunun rakip ceza sahasına ise yaptığı 3 pas da isabetli.

Yoğun trafikte 9 galibiyet

Fenerbahçe, 4 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında 3 günde bir oynadığı 12 karşılaşmadan 9 galibiyet çıkarmayı bildi. Kanarya, 1.5 aylık dönemde oynadıkları yoğun maç temposunda; sadece 10 gün dinlenme şansı buldu. Hafta içi 120 dakika ve 10 kişiyle kupa maçı oynayan Fenerbahçe'de hedef, Fatih Karagümrük maçındaki 50 dakikalık baskın oyunu 90 dakikaya yaymak.