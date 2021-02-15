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Onyekuru'dan Mostafa Mohamed mesajı: Senin için ne yapayım abiii

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken; Sarı Kırmızılılar'ın 2. golü Mostafa Mohamed'den geldi. Mısırlı'nın golünde penaltıyı yaptıran Onyekuru'dan karşılaşma sonrası gülümseten bir paylaşım geldi.

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Galatasaray'ı Kasımpaşa karşısında 2-1 galibiyete taşıyan penaltı golünü atan Mostafa Mohamed, Sarı Kırmızılılar'daki 4. maçında 4. golünü attı. Mısırlı oyuncu, Onyekuru'ya yapılan penaltıda ağları havalandırdı ve takımını 3 puana taşıdı.

87. dakikada penaltıyı yaptıran Onyekuru, karşılaşma sonrası penaltıyla ve Mostafa Mohamed ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda ise, "Penaltıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim Mostafa abiii,çayını iç ve keyfine bak..." ifadelerini kullandı. Nijeryalı oyuncu emoji olarak da fincan çay gülücük ve sarı kırmızılı kalp kullandı.

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