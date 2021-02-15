Inter, Vedat Muriç'li Lazio'yu ezdi geçti

İtalya Ligi'nde Inter, Vedrat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio'yu deplasmanda Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-1 yendi; liderliğe yükseldi.

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İtalya Ligi'nde Inter, Lazio'yu 3-1 yendi. Mavi Siyahlılar'ı galibiyete taşıyan isimler, Romelu Lukaku ve Lautoro Martinez oldu.

19. dakikada Hoedt'in Lautaro Martinez'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası hakemin kararı değişmedi ve Inter penaltı kazandı. 22. dakikada Lukaku beyaz noktadan affetmedi ve topu ağlarla buluşturarak Inter'i 1-0 öne geçirdi.

45'te Lukaku bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturan Lukaku, takımını 2-0 öne geçirdi. VAR'da oyuncunun ofsayt olup olmadığı kontrol edildi; ancak gol kararı çıktı.

Bu gol, Romelu Lukaku'nun kariyerindeki 300. gol oldu. Belçikalı oyuncu, 27. maçında 300. golüne ulaştı. Lionel Messi, 25; Cristiano Ronaldo, 27; Robert Lewandowski, 28; Luis Suarez 28 ve Zlatan Ibrahimovic 31 yaşında bu başarıya ulaştı.

İkinci yarıda Lazio'nun farkı azaltma çabası 61'de sonuç verdi. Milinkovic-Savic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, Escalante'ye çarpıp kaleciyi yanılttı ve Inter ağlarıyla buluştu: 3-1.

Lazio'nun gol sevinci 3 dakika sürdü. Ani gelişen Inter atağında Lukaku, orta sahadan aldığı topu sağdan ceza sahasına taşıdı. Ceza sahasına girip iki oyuncu ve kalecinin arasından topu arka direğe bıraktı. Lautoro Martinez, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve Inter'i 3-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Inter maçtan 3-1 galip ayrıldı. Haftaya derbide Milan ile karşılaşacak Antonio Conte'nin öğrencileri, puanını 50 yaptı ve haftayı yenilgiyle tamamlayan Milan'ın 1 puan önünde liderliğe yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Lazio ise 40 puanda kaldı.