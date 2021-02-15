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Kar yağışları barajları nasıl etkiledi? İşte son durum

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı.

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İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi. Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

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